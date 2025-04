São Paulo x Alianza Lima-PER: veja onde assistir ao duelo pela Libertadores

O São Paulo defende uma invencibilidade de 10 jogos na competição, a maior do clube neste século. Caso não perca para o Alianza Lima-PER, o time são-paulino irá igualar a maior série invicta do clube no torneio, conquistada em 1974, quando ficou 11 jogos sem perder.

Do outro lado, o Alianza Lima-PER mira vencer a primeira na Libertadores. Após bom desempenho na fase preliminar, quando eliminou o Boca Juniors, a equipe peruana estreou no Grupo D com derrota para o Libertad-PAR, por 1 a 0, em casa.

O São Paulo lidera a chave com três pontos, mesma pontuação do Libertad-PR, enquanto o Alianza Lima-PER divide a lanterna com o Talleres.