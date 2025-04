São Paulo divulga informações da venda de ingressos para o clássico contra o Santos

O São Paulo divulgou, nesta quarta-feira, informações sobre a venda online de ingressos para o jogo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Tricolor podem adquirir seus ingressos por meio do site https://www.spfcticket.net/.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes é decrescente, do sócio torcedor com sete estrelas ao sócio com nenhuma estrela. Após todos esses, a venda para o público geral é liberada.

O confronto, que ocorrerá no Morumbi, será válido pela quinta rodada do Brasileirão e está marcado para domingo, dia 20 de abril, às 16h (de Brasília).