Santos venceu apenas um dos últimos nove duelos contra o Fluminense; veja números

No encontro mais recente entre os times, o Fluminense foi à Vila Belmiro e fez bonito, vencendo por 3 a 0. Pela 36ª rodada do Brasileirão de 2023, os cariocas contaram com tentos de Martinelli, Ganso e Cano para complicarem a situação do Santos, que terminou a competição na zona de rebaixamento.

Dentro do Maracanã, a vida do Santos fica ainda mais complicada. Isso porque a última vez que o Peixe saiu do estádio carioca com uma vitória aconteceu no dia 13 de junho de 2018, pela 12ª rodada do Brasileirão. Bruno Henrique, hoje no Flamengo, marcou o único gol do duelo, que terminou 1 a 0. Desde então, no palco, o Alvinegro perdeu três vezes e saiu com empate em outras duas oportunidades.

Confira os últimos nove resultados de Santos x Fluminense: