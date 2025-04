Santistas Corredores promovem "treinão" para celebrar 113 anos do Santos

Neste domingo, o grupo de atletas amadores Santistas Corredores promoverá um "treinão" em celebração aos 113 anos do Santos. Mais de 110 integrantes participarão do evento de aniversário do clube, celebrado na segunda-feira, dia 14.

A atividade também contará com uma ação social, que recolherá um quilo de alimento não perecível de cada integrante. A concentração está marcada para as 7h (de Brasília), na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, com o início às 7h30.