Palmeiras defende invencibilidade contra o Cerro Porteño e busca voltar a vencer no Allianz Parque

O Palmeiras dá sequência à maratona de jogos do mês de abril nesta quarta-feira, contra o Cerro Porteño, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe comandada por Abel Ferreira tem como trunfo uma invencibilidade de quatro jogos contra os paraguaios para somar mais três pontos e voltar a vencer no Allianz Parque após quase um mês.

A última vitória do Palmeiras, em casa, foi pela semifinal do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, no dia 10 de abril, o Alviverde bateu o São Paulo, por 1 a 0, com gol de pênalti de Raphael Veiga, e avançou à decisão do Estadual. Depois disso, disputou mais dois jogos no Allianz e não conseguiu vencer.

No primeiro, acabou perdendo para o Corinthians, por 1 a 0, resultado que, posteriormente, decretaria o vice do paulistão para o Palmeiras após o empate sem gols no jogo de volta, na Neo Química Arena. Enquanto isso, contra o Botafogo, na estreia do Brasileirão, o duelo terminou com um empate sem gols.