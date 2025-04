Nike aciona renovação de contrato assinado por Roberto de Andrade após ficar sem resposta do Corinthians

Algumas propostas foram discutidas entre as partes, até que Fred Luz perdeu influência interna e foi afastado das tratativas por Augusto Melo. Vinicius Cascone, diretor jurídico empossado no fim de setembro, foi quem passou a auxiliar Vinicius Azevedo de maneira mais direta e participativa.

No entanto, a Fisia começou a ter dificuldade na comunicação com o clube, não apenas pela rotatividade de um representante. Algumas reuniões foram desmarcadas pelo Corinthians e a resposta de uma última proposta feita pela empresa ficou pendente por semanas.

A Fisia, assim como o Corinthians, entendia que o contrato necessitava de ajustes e não deveria ser renovado nas condições previstas por um texto de 2017, época em que o clube era comandado por Roberto de Andrade às vésperas do segundo mandato de Andrés Sanchez.

Porém, sem qualquer resposta da diretoria de Augusto Melo, com o prazo para exercer a renovação próximo do fim e uma decisão estratégica da Nike de não se desvincular do Corinthians neste momento, a Fisia se viu "obrigada" a acionar a cláusula "Vigência" e garantir a prorrogação automática do contrato, mesmo sem concordar com os termos descritos nele. Desta maneira, a empresa também ganhou tempo para negociar sem risco de perder a parceria, que é um das prioridades da Nike no mundo.

NOTIFICAÇÃO E BATE BOCA

A diretoria do Corinthians tem trabalhado com a intenção de trocar a fornecedora de materiais esportivos. Por uma questão contratual, essa vontade não pode ser declarada ao público, mas, conforme apuração da reportagem, os envolvidos pelo clube neste tema têm estudado possibilidades e medidas para que, ao menos, a renovação não aconteça, o que faria a parceria com a Nike chegar ao fim em dezembro deste ano.