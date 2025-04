Lebron James se torna o primeiro atleta masculino a ter uma boneco Barbie

Com lançamento previsto para o dia 14 deste mês, o boneco tem um valor de $75 (R$ 455) e será um produto de edição limitada.

"LeBron surgiu de origens humildes em uma área urbana para se tornar uma lenda do basquete e um ativista, prometendo retribuir à comunidade que o criou. Ele cumpriu essa promessa em 2004 ao fundar a LeBron James Family Foundation, capacitando as crianças de Akron, Ohio, com os recursos necessários para vencer no jogo da vida. Desde moradia, cuidados de saúde, treinamento profissional e muito mais, LeBron e sua fundação arregaçaram as mangas para promover uma verdadeira mudança geracional, exemplificando o que significa ser um verdadeiro MVP. Disponível a partir de 14 de abril em lojas selecionadas da Target, online com outros varejistas e no MattelCreations", diz a nota divulgada nas redes sociais da Barbie.

O atleta do Los Angeles Lakers se tornou apenas o terceiro atleta a participar da ação. Antes dele, a tenista Venus Williams e a jogadora de futebol Mary Fowler também viraram bonecas.

Ou seja, LeBron será o primeiro homem a ter um boneco da linha.