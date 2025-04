Goleiro do Barcelona, Ter Stegen revela problemas de relacionamento com Lionel Messi

?? ?????? - ??? ??? pic.twitter.com/4yAPHamRKL

"Messi é um personagem especial, porque se motiva com muitas coisas com as quais não nos motivamos. Tiveram momentos em que as coisas não funcionaram entre nós porque ele estava chateado comigo e eu estava chateado com ele. Nunca discutimos, para não dizer que tínhamos uma relação ruim, mas tivemos os nossos momentos e está tudo bem. Foi sem dúvida interessante tê-lo na equipe e ver como lidera. Se é o meu estilo ou não, foi interessante de ver. O Leo não fala muito, trabalha muito com a presença e precisa de dizer relativamente pouca coisa. Quando diz alguma coisa, todo mundo ouve", acrescentou.

Em sete temporadas juntos, Ter Stegen e Messi conquistaram quatro títulos do Campeonato Espanhol (2014/15, 15/16, 17/18 e 18/19), uma Liga dos Campeões (2014/15), um Mundial de Clubes (2015), cinco Copas do Rei (2014/15, 15/16, 16/17, 17/18 e 20/21), duas Supercopas da Espanha (2016 e 2018) e uma Supercopa da Europa (2015).

Apesar das críticas, o goleiro alemão, que se recupera de uma grave lesão no joelho direito que o tirou da temporada do Barcelona, também elogiou Lionel Messi.

"Messi joga com uma leveza que nunca mais será vista, tenho certeza absoluta disso. Ele tem a capacidade de fazer com que fiquemos mal e faz com tanta facilidade, com um passe ou um chute que depois dizemos: 'Era impossível!' E eu já passei por isso muitas vezes. E é também por isso que estava contente por tê-lo sempre comigo nos jogos e não do outro lado", finalizou.