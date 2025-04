Ex-Palmeiras, volante Patrick de Paula é o artilheiro do Botafogo em 2025; veja números

Apesar do ótimo desempenho na última temporada, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo não começou bem em 2025. Após eliminação precoce no Estadual, derrotas na Supercopa e na Recopa, o Glorioso tenta se reencontrar no restante do ano.

Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, com quatro pontos, o Botafogo volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada.

Na Libertadores, o clube bateu o Carabobo na última terça-feira, após estrear perdendo para a Universidad de Chile. O Glorioso ocupa a terceira posição do Grupo A, com três pontos.