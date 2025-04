Com dois de Messi, Inter Miami vence e vai à semi da Copa dos Campeões da Concacaf

Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, o Inter Miami de Lionel Messi e Suárez recebeu o Los Angeles FC no Lockhart Stadium, na Flórida, e venceu por 3 a 1. Os gols do triunfo foram marcados pelo argentino (2) e Ryan Hollingshead (contra), enquanto Aaron Long anotou o único dos visitantes.

Com o resultado, o Inter Miami, que havia sido superado por 1 a 0 na ida, reverteu o prejuízo e se classificou à semifinal do torneio. Agora, encara o vencedor do duelo entre Vancouver Whitecaps e Pumas. Do outro lado, o Los Angeles se despede da competição.

O Inter Miami retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Chicago Fire, pela oitava rodada da MLS. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Soldier Field, em Chicago. Também pela oitava rodada da competição, o Los Angeles recebe o San José no BMO Stadium, na Califórnia. O jogo está marcado para às 23h30.