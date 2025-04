Botafogo demonstra interesse em Naves, mas Palmeiras não pretende liberar o zagueiro

Procurando reforçar seu setor defensivo, o Botafogo demonstrou interesse na contratação do zagueiro Naves, do Palmeiras. O jogador não vem recebendo muitas chances com o técnico Abel Ferreira e possui poucos minutos pelo Verdão, que, por sua vez, sinalizou que não pretende liberar o atleta ao Fogão. O clube carioca deseja um negócio de empréstimo com opção de compra.

Nesta temporada, Naves foi utilizado por Abel em apenas nove jogos, todos eles ainda pelo Campeonato Paulista. A última partida em que atuou foi o segundo duelo da final do estadual contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 27 de março.

Naves, que possui 22 anos, perdeu espaço com Abel Ferreira após as chegadas de Micael e Bruno Fuchs, reservas imediatos de Gustavo Gómez e Murilo. Assim, o jovem que interessa ao Botafogo é considerado o quinto zagueiro do elenco.