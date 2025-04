Atacante do Juventude, Ênio se pronuncia em meio à suspeita de envolvimento em apostas

Um cartão amarelo na partida entre Juventude e Vitória, no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão, gerou suspeita em casas de apostas. A alegação foi de um volume anormal de palpites na punição de Ênio com um cartão amarelo.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Ênio foi advertido com cartão amarelo pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli, por reclamação. Após as denúncias das casas de apostas, a CBF repassou relatórios para o Ministério Público e STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Ênio afirmou que já estão sendo tomadas as medidas judiciais cabíveis para comprovar sua "total inocência e responsabilizar os que porventura estejam agindo de má-fé ou de forma precipitada".