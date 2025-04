Arboleda mantém ritmo de 2024 e é o jogador de linha do São Paulo com mais minutos no ano

O zagueiro Robert Arboleda iniciou 2025 da mesma forma que encerrou 2024. O equatoriano manteve o ritmo do ano passado e é o jogador de linha do São Paulo com mais minutos na atual temporada.

O defensor soma 1350 minutos em 15 jogos disputados no ano, número superior ao de Alisson, que possui 1056 minutos em campo. O zagueiro também o jogador com a maior minutagem entre todos os atletas, com 90 minutos a mais que o goleiro Rafael, segundo na lista.

Arboleda encerrou 2024 como o jogador de linha do elenco são-paulino com mais minutos. Ao todo, o zagueiro somou 4399 minutos em 51 partidas disputadas. No ranking geral, ele ficou atrás somente de Rafael, que teve 4590 minutos.