Zubeldía divide o elenco, e São Paulo segue preparação para embate pela Libertadores

Quem segue como dúvida para o confronto é Lucas, que trata um trauma no joelho direito. O clube são-paulino não atualizou sua situação, mas a presença do camisa sete no jogo é pouco provável, já que ele tem trabalhado na parte interna do CT. Oscar, que se recupera de lesão na coxa esquerda, também pode seguir de fora.

O clube tricolor informou na última segunda-feira que mais de 40 mil ingressos para o confronto foram vendidos. A tendência, portanto, é de Morumbis cheio na quinta-feira. O jogo, válido pela segunda rodada, está marcado para as 21h30 (de Brasília)

Líder do Grupo D, com três pontos, o São Paulo espera conquistar a segunda vitória nesta edição da Libertadores. O elenco encerra a preparação na manhã desta quarta-feira, novamente no CT da Barra Funda.