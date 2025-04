Santos sofre queda brusca sem Neymar e torce por retorno contra o Fluminense

Já com Neymar em campo, os números crescem bastante. São sete partidas, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O rendimento é de 66,6%.

O meia-atacante estreou contra o Botafogo-SP (1 a 1), no dia 5 de fevereiro. Ele foi titular em todos os compromissos seguintes. No dia 2 de março, então, acabou sofrendo um edema na coxa esquerda no triunfo de 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Estadual.

Desde então, Neymar não entrou mais em campo. Ele será integrado ao treinos com o restante do elenco nesta terça-feira e deve voltar contra o Fluminense, no Maracanã.

O embate está marcado para domingo, às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.