Ryan segue com pouco espaço e vê dupla da base ganhar mais minutos em últimos jogos do São Paulo

A pouca minutagem pode ser explicada pela alta concorrência no setor de ataque. Calleri e André Silva têm sido as principais escolhas de Zubeldía, e Ryan surge como a última alternativa.

O jovem poderia ter recebido uma oportunidade no empate com o Atlético-MG. Titular, André Silva não foi bem e foi sacado pelo treinador, que preferiu colocar Calleri em campo. O camisa nove, no entanto, foi expulso, com pouco mais de dez minutos no jogo, e Ryan, por sua vez, amargou mais um jogo na reserva.

Ryan Francisco já demonstrou que pode somar no São Paulo, que sofre com um elenco enxuto após a saída de 19 jogadores em 2025. Além disso, um maior tempo de jogo ao atleta extrapola o âmbito futebolístico e entra no lado financeiro. O atacante é uma das principais promessas da base e, tendo em vista a necessidade do clube de fazer caixa, a entrada do jogador nas partidas pode atrair possíveis interessados na sua contratação.

O jovem mira ganhar minutos nesta quinta-feira, quando o São Paulo recebe o Alianza Lima-PER, no Morumbis. O duelo, válido pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores, está marcado para as 21h30 (de Brasília).