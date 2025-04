Rice faz dois de falta, e Arsenal abre boa vantagem sobre o Real nas quartas da Champions

? Arsenal (@Arsenal) April 8, 2025

Com a vitória, o Arsenal vai com uma vantagem de três gols diferença para a segunda partida entre as equipes. Os ingleses buscam chegar nas semifinais da competição desde 2009 e nunca foram campeões da Champions.

O jogo de volta entre os times será na quarta-feira que vem (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Primeiro Tempo

O Arsenal começou o jogo no ataque. Os Gunners assustaram após dois escanteios perigosos de Saka. Um minuto depois, o Real Madrid respondeu com um chute para fora de Vinicius Júnior.

Aos 23 minutos, Vinicius Júnior aproveitou um erro da defesa e lançou Mbappé, que chutou para fora. Entretanto, o francês estava em posição de impedimento.