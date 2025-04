Ramón faz mudanças, e Corinthians terá time alternativo contra o América de Cali; veja escalações

O Corinthians está escalado para o confronto desta terça-feira contra o América de Cali, da Colômbia. O técnico Ramón Díaz promoveu muitas mudanças e optou por mandar a campo um time alternativo, com meio-campo e ataque bastante modificados.

A comissão técnica do Timão realizou, ao todo, seis mudanças em relação à equipe que saiu jogando contra o Vasco, no último sábado. No meio, Ryan entra na vaga de Raniele, enquanto Maycon ocupa o lugar de Carrillo e Bidon dá lugar a José Martínez. Já no ataque, Romero, Talles Magno e Héctor Hernandez substituem Yuri Alberto, Igor Coronado e Memphis.

O único setor que não passou por nenhuma modificação foi a defesa, que conta com André Ramalho e Félix Torres como dupla de zaga, Matheuzinho do lado direito e Bidu do lado esquerdo.