Piquerez exalta sequência do Palmeiras e projeta jogo contra o Cerro pela Libertadores: "Clima diferente"

Piquerez tem tido boa sequência no Palmeiras desde que retornou de lesão no joelho. Nos dois últimos jogos, o uruguaio converteu um pênalti em cada um deles e foi decisivo para o triunfo alviverde em ambas situações. Antes do duelo contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, o lateral esquerdo exaltou a sequência do time comandado por Abel Ferreira.

Além de citar a confiança coletiva, falou também sobre a individual com as conversões das penalidades. Além disso, celebrou o retorno à seleção uruguaia, como ocorreu na última data Fifa de março.

"Começar a ter essa sequência de vitórias é muito bom para o time, sobretudo para a confiança. Sabemos que há muitos jogos pela frente em pouco tempo, então é bom ter esta sequência. É muito importante para a confiança individual, no meu caso, pelos gols, e para o elenco também, a confiança da vitória. É bom para chegar no outro dia ao trabalho com outra cara, de outra forma. Esse é o espírito e esperamos continuar assim", declarou.