Pato desabafa sobre última passagem pelo São Paulo: "Vi coisas que não gostei"

O titular do São Paulo no momento já era Calleri, dono da posição até os dias de hoje. Pato, por sua vez, havia acabado de se recuperar de uma lesão no joelho. Por esses motivos, o ex-atacante são-paulino tinha consciência de que seria reserva.

"Quando eu retornei (ao São Paulo), eu estava voltando de uma lesão no joelho. Me falaram que o Calleri era o titular e que eu vinha para ficar no banco. Eu concordei. O Calleri estava bem na função, e eu entendia isso. Mas tinham momentos em que eu poderia jogar, e não jogava. Nunca discordei da posição dele, o combinado estava certo. Aconteceu, tudo bem, mas isso me desiludiu para tomar decisões mais para frente", disse.

Pato encerrou sua terceira e última passagem pelo São Paulo com apenas 10 jogos e dois gols marcados. Ao todo, o jogador soma 49 gols e 20 assistências em 143 partidas com a camisa do Tricolor.