Palmeiras x Cerro Porteño: veja quantos ingressos já foram vendidos para o jogo da Libertadores

Nesta quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, pela segunda rodada da Libertadores. O duelo está marcado para acontecer no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília). De acordo com a última parcial divulgada pelo clube, 16.800 ingressos já foram vendidos.

Esta será a primeira partida da Libertadores de 2025 na casa palmeirense. Na última semana, o Verdão estreou no torneio com vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal, do Peru, fora de casa.

Para este duelo contra os paraguaios, o Verdão não terá a casa cheia. Isso porque o Allianz receberá o show do cantor Gilberto Gil no domingo e, nesta quarta-feira, a estrutura do palco já estará montada em frente ao setor Gol Norte, que funcionará com restrições. O setor Superior Norte, por sua vez, estará fechado, o que reduz a capacidade do estádio em 25% a 30%.