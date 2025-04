Palmeiras x Cerro Porteño: veja informações e prováveis escalações do jogo da Libertadores

Cerro Porteño e Palmeiras têm três pontos e ocupam o primeiro e segundo lugar, respectivamente no Grupo G. Sendo assim, o duelo é uma disputa direta pela liderança da chave.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira pode ter os retornos do meia Mauricio e do lateral direito Marcos Rocha, que estão em processo de transição física depois de se recuperarem de cirurgia no ombro direito e lesão na coxa esquerda, respectivamente. Richard Ríos, desfalque contra o Sport, por pancada no joelho direito, também deve retornar ao time.

Por outro lado, Paulinho, que começou a transição física depois de tratar uma cirurgia na perna direita, deve seguir como baixa, assim como Mayke (lesão na coxa esquerda) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo).

Do lado do Cerro Porteño, o técnico Diego Martínez terá o desfalque do atacante Sergio Araujo, que recebeu multa e foi afastado do elenco após ação de indisciplina. O clube paraguaio avalia, inclusive, ações mais severas, como rescisão de contrato em caso de reincidência.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO