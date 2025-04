Neymar treina sem restrições junto ao elenco, e Santos abre preparação para pegar o Fluminense

Soteldo, por sua vez, não participou do treino com o elenco. Conforme a assessoria do Santos informou, o venezuelano fez um trabalho de recuperação na parte interna do CT, na academia.

Como foi o treino?

Como de costume, os atletas do Santos que iniciaram a partida diante do Bahia realizaram uma atividade separada, menos intensa, com enfoque em recuperação muscular. Ao lado de Neymar, o restante do grupo cumpriu um treinamento técnico que envolveu troca de passes, finalizações e controle de bola.

Precisando dar respostas ao seu torcedor, o Santos volta a campo no domingo, quando visita o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília).