Luiz Gustavo recebe alta, mas segue como baixa no São Paulo pelos próximos dez dias

O volante Luiz Gustavo, que apresenta um quadro de tromboembolismo pulmonar, recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta terça-feira (08).

Com quadro clínico estável, o atleta seguirá sendo medicado e permanecerá em repouso e sem atividades físicas pelos próximos dez dias.

No treino do último sábado, o volante se queixou de dores no tórax e, após avaliação do departamento médico do clube, foi imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein. O jogador foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar e foi internado para observação e tratamento.