Jogo contra o Fluminense pode ser última chance de Caixinha provar evolução do Santos

O Santos vive um momento complicado na temporada. Após cair na semifinal do Campeonato Paulista, o clube voltou à Série A do Brasileirão com o pé esquerdo.

Até o momento, a equipe soma uma derrota, por 2 a 1 para o Vasco, no Rio de Janeiro, e um empate, em 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro. Em meio a este cenário, o técnico Pedro Caixinha vê o seu trabalho bem ameaçado.

O comandante foi vaiado e xingado no embate com o Tricolor Baiano, no último domingo. As críticas começaram antes mesmo da bola rolar, por conta da escalação.