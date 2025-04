Hansi Flick confirma presença de Raphinha para o duelo entre Barcelona e Borussia Dortmund

?? "Raphinha ha demostrado que está preparado para el partido contra el Dortmund"

Após o período com a Seleção Brasileira, Raphinha ficou no banco de reservas na vitória do Barcelona sobre o Girona (4 a 1), pelo Campeonato Espanhol, e foi titular na classificação sobre o Atlético de Madrid na Copa do Rei (1 a 0).

Neste sábado, começou novamente entre os reservas no empate contra o Betis (1 a 1), pelo Espanhol. O brasileiro entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo, no lugar de Ferran Torres.

Raphinha é um dos destaques do Barcelona na temporada, com 27 gols e 20 assistências, em 44 jogos. Somente na Liga dos Campeões, foram 11 bolas na rede (artilheiro da competição) e cinco passes para gol, em 10 partidas.