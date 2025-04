Grêmio x Atlético Grau-PER: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

O Grêmio volta a campo pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira. Pela segunda rodada da fase de grupos da competição internacional, os gaúchos enfrentam o Atlético Grau-PER, às 19h (de Brasilia), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

ONDE ASSISTIR: o jogo terá transmissão da Espn e do Disney +

No Grupo C, os gremistas vão tentar manter os 100% de aproveitamento na competição. Os brasileiros estrearam com vitória sobre o Sportivo Luqueño-PAR, fora de casa, por 2 a 1.