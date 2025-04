Flamengo x Central Córdoba: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Única equipe do grupo a vencer na primeira rodada, por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, na Venezuela, o Fla se isolou na ponta da tabela com três pontos. O Central Córdoba, por sua vez, recebeu a LDU-EQU e ficou num empate sem gols. Argentinos e equatorianos dividem o segundo lugar com um ponto cada.

Uma vitória em casa deixará a equipe de Filipe LuIs em uma boa condição antes do confronto que promete ser o mais difícil da fase de grupos, diante da LDU na altitude de 2.850 metros de Quito, no próximo dia 22 de abril.

Mas a Libertadores não é a única preocupação do treinador rubro-negro, já que no próximo domingo a equipe estará em Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em vista disso, e para preservar os atletas, alguns nomes podem iniciar a partida no banco de reservas, como Arrascaeta, que retornou de lesão no último domingo, contra o Vitória. Já Bruno Henrique e Gonzalo Plata, que entraram em campo no segundo tempo no Barradão, podem ser titulares.