Flamengo anuncia renovação de contrato com Gerson até 2030: "Realizando mais um sonho"

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira, a renovação do contrato com Gerson até o final de 2030. O meia de 27 anos tinha vínculo com o Rubro-negro até dezembro de 2027 e estendeu seu vínculo por mais cinco temporadas.

"Feliz. Realizando mais um sonho na minha vida, renovando o contrato com meu time do coração até 2030. Estou muito contente. Espero que minha passagem aqui continue sendo vitoriosa, que é o mais importante para todos nós aqui no clube e para a Nação, que nos representa fora de campo. Feliz e mais motivado ainda", disse Gerson em entrevista à TV Flamengo.