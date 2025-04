Flaco López quebra jejum de gols em vitória do Palmeiras em meio à seca de Vitor Roque

Contra o Sport, Flaco, que atuou durante os 90 minutos, converteu o pênalti, aos 33 do primeiro tempo, e abriu o caminho para a vitória palmeirense. O último gol do argentino havia sido na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, nas quartas de final do Campeonato Paulista. O duelo contra o time do ABC Paulista também tinha sido seu último como titular.

Depois disso, o Verdão integrou ao elenco Vitor Roque, que logo conquistou espaço e engatou sequência de seis jogos, sendo cinco entre os onze iniciais. O camisa 9 do Verdão, porém, ainda não balançou as redes. No Paulistão, contra o São Paulo, na semifinal, e contra o Corinthians, na final, o atacante sofreu dois pênaltis, um em cada jogo. Veiga converteu, mas perdeu no segundo.

Mesmo não sendo titular, Flaco López ainda segue com espaço com Abel Ferreira e saiu do banco de reservas nos últimos cinco jogos que antecederam o compromisso diante do Sport: São Paulo, Corinthians (duas vezes), Botafogo e Sporting Cristal.

Na estreia do Campeonato Brasileiro, Flaco López teve chance clara de marcar contra o Botafogo, no Allianz Parque, mas perdeu na cara do gol. Na oportunidade, ele entrou na vaga de Vitor Roque, que, pouco antes, também havia errado um cabeceio.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Cerro Porteño, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília).