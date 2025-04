Felipe Drugovich fará TL1 do GP do Bahrein no lugar de Fernando Alonso

? Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 8, 2025

No primeiro treino livre do Circuito Internacional de Shakir, no Bahrein, Felipe Drugovich estará no cockpit da Aston Martin por 60 minutos para coleta de dados. O brasileiro já conhece o traçado, tendo sido o substituto de Lance Stroll nos testes de pré-temporada em 2023.

A FIA exige que cada equipe promova ao menos duas participações de pilotos novatos por carro ao longo da temporada. A Aston Martin cumprirá a primeira das quatro sessões de Treino Livre 1 obrigatórias em 2025 com a mudança de Fernando Alonso e Drugovich. Portanto, o espanhol ainda precisará ceder o assento em mais uma ocasião, enquanto Lance Stroll segue com as duas substituições pendentes.

"Estou muito feliz por voltar a pilotar um carro de F1, especialmente tão cedo na temporada. Tenho me preparado no simulador para me familiarizar com o carro, e o Bahrein é uma pista que conheço bem e gosto muito de pilotar. Estou empolgado para contribuir e fornecer à equipe os dados de que precisam para alcançar o melhor desempenho neste fim de semana. Agradeço a toda a equipe pelo apoio contínuo", afirmou o brasileiro.

O GP do Bahrein será disputado no próximo domingo, às 12h (de Brasília). Com Bortoleto na Sauber e Drugovich na Aston Martin, esta será a primeira vez desde 2023 em que dois brasileiros estiveram na pista juntos. Na última ocasião, no TL1 de Abu Dhabi, Drugo e Pietro Fittipaldi (Haas) dividiram a pista.