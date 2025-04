Ex-Corinthians, Carlos Augusto dá assistência em jogo decisivo e se firma na Inter de Milão

O lateral-esquerdo Carlos Augusto vem ganhando cada vez mais notoriedade na Inter de Milão. O jogador, revelado pelo Corinthians, foi o autor da assistência para o gol da vitória dos italianos contra o Bayern nesta terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Carlos teve uma atuação segura nesta terça, com 45 ações com bola, três cortes e uma interceptação realizada. Aos 43 minutos do segundo tempo, o brasileiro avançou pelo lado esquerdo e conduziu a bola até a linha de fundo, onde encontrou um passe preciso para Frattesi, que empurrou a bola para as redes.