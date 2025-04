Em meio à polêmica com São Januário, Flamengo rebate Vasco no consórcio que administra o Maracanã

Nota Oficial - Maracanã https://t.co/YNmDE5T9r3#CRF pic.twitter.com/DcEUv5wP5K

O clube da Gávea ainda esclareceu que, junto com o Fluminense, firmou um acordo para que o Vasco utilize o Maracanã em até quatro jogos durante os anos de 2025 e 2026, desde que haja disponibilidade e condições para que estas partidas do Cruzmaltino sejam realizadas.

A nota do Flamengo foi divulgada em meio à polêmica para que o Clássico dos Milhões com o Vasco seja feito em São Januário, que não recebe uma partida entre os times desde 2020, quando o duelo aconteceu com portões fechados devido a pandemia da Covid-19.

O Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) havia vetado o jogo na casa vascaína, alegando falta de segurança. Entretanto, Regina Lúcia Chuqer de Almeida Costa de Castro Lima, Juíza da 6ª Vara da Fazenda, concedeu nesta segunda-feira a liminar para a realização do clássico no estádio, garantindo a presença da torcida do Vasco, com ou sem torcedores do Flamengo como visitantes.

A decisão para que o jogo entre Vasco e Flamengo aconteça em São Januário está nas mãos da diretoria do Cruzmaltino. O duelo está marcado para o dia 19 de abril, sábado, e será válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.