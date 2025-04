Diego Pituca destaca "volta por cima" no Santos e celebra gol em empate contra o Bahia

No último domingo, o Santos empatou com o Bahia em 2 a 2, pela segunda rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. Diego Pituca, autor do segundo gol do Peixe, celebrou a bola na rede e ressaltou o seu momento na temporada.

"Não sou muito de fazer gol, mas de vez em quando sai alguns, né? E acho que um belo gol, né? Vinha de algumas partidas abaixo, graças a Deus consegui dar a volta por cima e agora estou trabalhando muito para que eu possa ajudar a equipe ainda mais", começou Diego Pituca, nesta segunda-feira, após o treino do Santos.

Os artilheiros do Santos na partida contra o Tricolor de Aço saíram do banco de reservas. Além de Pituca, Thaciano também balançou as redes na Vila Belmiro, contra seu ex-clube.