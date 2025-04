Corinthians e América de Cali preparam homenagens a Freddy Rincón, ídolo dos clubes

Nesta terça-feira, Corinthians e América de Cali-COL se enfrentaram às 21h30 (de Brasília), na Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os clubes irão realizar uma série de homenagens ao ex-volante Freddy Rincón, ídolo dos times que faleceu em 2022, após um acidente automobilístico.

Rincón será homenageado no jogo na Colômbia e no Brasil. Nos uniformes das equipes, será usado um patch, com a imagem do ex-volante e as camisas de ambos os times. Além disso, nos vestiários dos clubes, será reservada uma cabine em homenagem ao colombiano, com uma camisa do Corinthians e uma do América de Cali, em alusão à época em que Rincón foi atleta das equipes.

Antes do início da partida, os capitães dos clubes irão fazer uma troca de camisas, em mais um ato para enaltecer a memória de Rincón. Por fim, nas redes sociais, Corinthians e América de Cali realizarão postagens colaborativas.