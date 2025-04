Contra o América de Cali, Corinthians revê algoz da Sul-Americana de 2024 e busca final feliz

Na noite desta terça-feira, o Corinthians terá mais um complicado desafio pela Copa Sul-Americana. O Timão visita o América de Cali, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerraro, pela segunda rodada do Grupo C do torneio.

No confronto desta terça-feira, o Alvinegro paulista reencontrará um algoz recente: Juan Fernando Quintero Paniagua. O meia-atacante foi diretamente responsável pela eliminição do Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana na temporada passada.

Na ocasião, o jogador ainda defendia o Racing, da Argentina, rival do Timão na semifinal. O jogo de ida havia terminado empatado em 2 a 2. No duelo de volta, em solo argentino, Quintero anotou dois gols e selou a derrota do Alvinegro, que se despediu da competição a um passo da final.