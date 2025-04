Ceará confirma que Fernandinho, ex-Mirassol, passará por cirurgia

O Ceará informou nesta terça-feira que o atacante Fernandinho, ex-Mirassol, passará por uma cirurgia. Após se lesionar na partida contra o Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o clube constatou nos exames uma luxação na articulação acromioclavicular do ombro direito.

No último sábado, Fernandinho foi titular do Ceará e jogou durante toda a primeira etapa. Aos 13 minutos do segundo tempo, porém, o jogador de 27 anos pediu para ser substituído, sentindo fortes dores na região.