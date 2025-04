CBAt convoca atletas para o Campeonato Pan-Americano de Marcha Atlética

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou, nesta terça-feira, 18 atletas (nove no masculino e nove no feminino) para a disputa do Campeonato Pan-Americano de Marcha Atlética que será realizado na cidade colombiana de Anapoima, no dia 17 de maio. A expectativa é por uma disputa de elevado nível técnico.

"Mais uma vez, fico feliz quando fazemos uma convocação com tanta brasilidade. Temos atletas de Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Vamos com uma delegação forte, com atletas olímpicos e jovens, em um trabalho consolidado da marcha atlética", disse Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.