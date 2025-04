Capitão do Brasil vê "dupla bastante competitiva" como trunfo na Billie Jean King Cup

Os Qualifiers da Billie Jean King Cup possuem um formato diferente na edição de 2025. Com as equipes divididas em grupos, o torneio exige uma preparação específica da equipe brasileira, que busca a vaga para as finais no Grupo B contra a República Tcheca e a Espanha. As partidas serão realizadas nesta quinta e sexta-feira, em Ostrava.

ONDE ASSISTIR



As partidas serão transmitidas por ESPN e Disney+.