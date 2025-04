Calleri mira superar Ceni e Luis Fabiano para se isolar na artilharia do São Paulo na Libertadores

O atacante Jonathan Calleri espera alcançar uma de suas principais marcas pelo São Paulo nesta quinta-feira, contra o Alianza Lima-PER, no Morumbis, pela Libertadores. Caso balance as redes, o argentino se isolará como o maior artilheiro do clube paulista na história do torneio sul-americano.

Com 14 gols marcados, o centroavante está empatado na artilharia com Rogério Ceni e Luis Fabiano. O argentino tem 21 jogos de Libertadores pelo Tricolor e é dono da melhor média entre os principais artilheiros. O atual treinador do Bahia disputou 90 jogos, enquanto o ex-atacante soma 24 aparições.

Se marcar contra o Alianza Lima-PER, Calleri também irá igualar outra marca dos mesmos ídolos são-paulinos. O camisa nove é o segundo jogador com mais gols pelo São Paulo na Libertadores no Morumbis, com nove tentos, um a menos que Ceni e Luis Fabiano. O argentino está empatado com Muller na segunda posição.