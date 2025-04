Botafogo e Internacional lamentam morte do goleiro Manga, aos 87 anos

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra.

Revelado pelas categorias de base do Sport em 1955, Manga defendeu o Botafogo entre os anos de 1959 e 1968. No Glorioso, venceu quatro títulos do Campeonato Carioca (1961, 62, 67 e 68) e ainda foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra.