Auxiliar de Antonio Conte lamenta empate do Napoli contra o Bologna: "Podemos fazer melhor"

O Napoli empatou com o Bologna em 1 a 1 na última segunda-feira, no jogo que fechou a 31ª rodada do Campeonato Italiano, e perdeu a chance de ficar a um ponto da líder Inter de Milão. Com o resultado, o time napolitano se mantém na vice-liderança com 65 pontos, contra 68 da Inter, que no sábado havia empatado com o Parma em 2 a 2.

Cristian Stellini, auxiliar do técnico Antonio Conte, lamentou o resultado, mas ressaltou a meta inicial do Napoli no início desta temporada.

"Depois de um bom primeiro tempo, não conseguimos produzir nosso futebol contra esse bom time do Bologna", analisou Cristian Stellini, auxiliar de Antonio Conte, que cumpriu suspensão.