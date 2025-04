André Jardine projeta clássico do América-MEX na Concachampions: "Romper mais esse tabu"

Na madrugada desta quarta-feira, a 0h30 (de Brasília) o América-MEX, com técnico brasileiro André Jardine, disputará as quartas de final da Concachampions. Na competição equivalente à Libertadores na América do Norte, o duelo será contra o Cruz Azul, reeditando a final do Campeonato Mexicano.

O jogo de ida terminou em 0 a 0 na última terça-feira, com mando de campo do América-MEX. Agora, como os gols fora de casa contam como critério de desempate, a equipe de Jardine vê uma ligeira vantagem por conseguir se classificar com qualquer empate com gols.

O atual líder do Campeonato Mexicano, que busca um tetracampeonato inédito em sua história, aposta em Jardine para quebrar um jejum de nove anos na Concachampions. Com sete conquistas, ainda são os maiores campeões e procuram voltar a ganhar a competição.