André Jardine projeta clássico contra do América-MEX na Concachampions

Na madrugada desta quarta-feira, a 0h30 (de Brasília) o América-MEX, com técnico brasileiro André Jardine, disputará as quartas de final da Concachampions. Na competição equivalente à Libertadores na América do Norte, o duelo será contra o Cruz Azul, reeditando a final do Campeonato Mexicano.

O jogo de ida terminou em 0 a 0 na última terça-feira, com mando de campo do América-MEX. Agora, como os gols fora de casa contam como critério de desempate, a equipe de Jardine vê uma ligeira vantagem por conseguir se classificar com qualquer empate com gols.

No Brasil, Jardine trabalhou nas categorias de base do Internacional, Grêmio e São Paulo. Até a sua passagem na equipe mexicana, o seu trabalho mais notável foi a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.