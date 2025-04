Abel Ferreira analisa adversários do Palmeiras no Mundial de Clubes

Dos increíbles festivales de fútbol. Un solo paquete de entradas. ??

¡Consigue hoy tu paquete de boletos para el #FIFACWC! ?

? Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) April 3, 2025

Com estrelas do futebol mundial como Lionel Messi e Luis Suárez, a equipe de Miami será o terceiro adversário do Verdão no torneio. O confronto entre ambos está marcado para o dia 23 de junho, às 22h (de Brasília).

Antes de encarar os americanos, a equipe paulista irá enfrentar o Porto em sua estreia no campeonato, além do Al Ahly, equipe que esteve à frente do Alviverde nos Mundiais de 2020 e 2021.

"E quando isto calha no sorteio (enfrentar o Porto), é o que é e nós temos que aceitar. Para nós, enquanto Palmeiras, é o nosso adversário, é uma equipe que tem um histórico na Europa absurdo e em Portugal também de muitas glórias, muitas conquistas. Eu sou do norte (de Portugal), Porto é norte, apesar de eu ter sido jogador e treinador do Sporting. Joguei na equipe principal, mas fui treinador na formação de base que é mais no centro do país. Sei que é um adversário que, como te disse, vai se preparar muito bem, sei que é um clube extremamente aguerrido e competitivo", disse o treinador.