Vasco x Puerto Cabello: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa Sul-Americana

O técnico Fábio Carille está pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado negativo apagou a boa imagem deixada no triunfo sobre o Santos, na estreia do torneio nacional.

A desconfiança da torcida começou com o empate na estreia vascaína na Copa Sul-Americana. O time chegou a estar vencendo por dois gols de diferença diante do Melgar, no Peru, mas cedeu o empate por 3 a 3. A fragilidade defensiva da equipe virou uma grande preocupação com os sete gols sofridos nos últimos três jogos.

Para encarar o Puerto Cabello, Carille vai escalar sua força máxima em busca da importante vitória em casa. Após a primeira rodada do Grupo G, todas as equipes da chave estão empatadas, com um ponto.