Sem Igor Rabello, Atlético-MG se reapresenta e abre preparação para pegar o Deportes Iquique

Nesta segunda-feira, na Cidade do Galo, o Atlético-MG se reapresentou após o empate sem gols contra o São Paulo, no último domingo, pela segunda rodada do Brasileirão. O foco dos mineiros, agora, é a Copa Sul-Americana e o técnico Cuca contou um um desfalque na atividade desta manhã: Igor Rabello.

Com dores musculares, o zagueiro do Atlético-MG, Igor Rabello, ficou junto aos profissionais de fisioterapia do clube. A última vez que o defensor entrou em campo ocorreu no dia 9 de fevereiro, quando, pela fase de grupos do Mineirão, o Galo venceu o Cruzeiro por 2 a 0. Deste então, o atleta sequer saiu do banco de reservas.

Além de Rabello, Os atacantes Cadu (joelho direito), Caio Maia (joelho direito) e Brahian Palacios (coxa esquerda) seguiram o processo de tratamento das lesões na fisioterapia.