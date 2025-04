São Paulo oficializa renovação de patrocínio com a Superbet até 2030

O São Paulo anunciou, na noite desta segunda-feira, a renovação de contrato com a Superbet, patrocinadora máster do clube. O patrocínio foi ampliado até 2030, ano de centenário do Tricolor.

A equipe são-paulina oficializou a ampliação do acordo com um vídeo em suas redes sociais. No final da publicação, o meio-campista Oscar apareceu anunciando a renovação.

A ampliação do vínculo já havia sido confirmada por Alexandre Fonseca, CEO da Superbet, e Julio Casares, presidente do São Paulo, no último domingo. O mandatário do site de apostas disse que a parceria pode chegar ao valor de R$ 1 bilhão pelas próximas seis temporadas.