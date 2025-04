São Paulo confirma mais de 40 mil ingressos vendidos para estreia em casa na Libertadores

?? Mais de 4??0?? mil tricolores já confirmados para a noite de @LibertadoresBR no MorumBIS!

?? Junte-se à #TorcidaQueConduz e garanta também o seu ingresso para o duelo com o Alianza Lima-PER, na quinta-feira (10), às 21h30 > https://t.co/bUnwNikRwn #VemProMorumBIS... pic.twitter.com/gS5mlTse3H

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 7, 2025





O São Paulo volta a jogar uma partida de Libertadores no Morumbis após a eliminação para o Botafogo na edição de 2024. Depois de empate no placar agregado, o Tricolor foi superado nos pênaltis e se despediu do torneio nas quartas de final.

A equipe do técnico Luis Zubeldía venceu o Talleres na estreia, por 1 a 0, e lidera o Grupo D da competição, com três pontos, mesma pontuação do Libertad-PAR. O Alianza Lima-PER perdeu para o time paraguaio e divide a lanterna da chave com os argentinos.