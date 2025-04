Saka analisa confronto com o Real na Champions e espera "escrever própria história" pelo Arsenal

? "The players are ready, we're up for it. I honestly have no doubt that the fans tomorrow will be up for it as well and will create the most beautiful atmosphere the stadium has ever witnessed."

Na última terça-feira, ele voltou de lesão após três meses sem jogar. O atacante inglês marcou um gol logo em seu retorno e falou sobre o período inativo.

"Mentalmente, foi bom. Foi um golpe duro ficar de fora e estar machucado sempre é ruim, ainda mais quando se opera. Porém, nos últimos cinco anos sempre estive disponível e jogando, então esse tempo parado fez bem para a minha cabeça", afirmou.

Revelado pelo Arsenal em 2018, Saka projetou seu futuro na equipe. Ele também revelou conversas que teve com Thierry Henry, maior ídolo da história do clube. O atacante francês foi o protagonista da classificação contra o Real Madrid, nas oitavas de final da Liga dos Campeões de 2006.